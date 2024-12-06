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6 грудня 2024, 13:38

Українська «Біосфера» планує IPO через пʼять-сім років

Корпорація «Біосфера» — український виробник і дистриб'ютор товарів для дому й особистої гігієни — розглядає можливість IPO через пʼять-сім років. Про це заявив засновник і СЕО компанії Андрій Здесенко в інтервʼю Інтерфакс-Україна.

Корпорація «Біосфера» — український виробник і дистриб'ютор товарів для дому й особистої гігієни — розглядає можливість IPO через пʼять-сім років.

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Здесенко зазначив, що ставить за мету довести оцінку корпорації до $1 млрд, зокрема шляхом тривалої міжнародної експансії.

«Якщо ми займатимемо хорошу частку ринку, то якраз завдяки Європі та іншим країнам ми можемо цього досягти [ред. — оцінки у $1 млрд], з огляду на те, що в галузі мультиплікатор на EBITDA не менше ніж десять», — сказав Здесенко.

За його словами, у 2024 році корпорація змогла відновити обіг, що впав через війну, до $175 млн, зокрема завдяки швидкому розширенню на європейському ринку. Керівник Біосфери нагадав, що до повномасштабної війни обіг був під $300 млн.

Здесенко наголосив, що експорт також поступово відновлюється, але зараз його частка становить 20%, що поки нижче довоєнного показника.

Засновник і СЕО корпорації також зазначив, що наразі подальшому розвитку перешкоджають наявні обмеження у фінансуванні міжнародної експансії, зокрема і наявні обмеження Нацбанку на транскордонні інвестиції.

Джерело: Мінфін
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