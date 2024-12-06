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6 грудня 2024, 12:36

У листопаді через випуск ОВДП до держбюджету залучено майже 81 мільярд (інфографіка)

У листопаді 2024 року Міністерство фінансів України залучило від випуску державних облігацій — 80,8 млрд грн в еквіваленті: 72,9 млрд грн, $191 млн. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

У листопаді 2024 року Міністерство фінансів України залучило від випуску державних облігацій — 80,8 млрд грн в еквіваленті: 72,9 млрд грн, $191 млн.
Фото: НБУ

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Зазначається, що військові облігації склали 48,4 млрд грн із загального обсягу випущених держоблігацій за листопад 2024 року.

Куди спрямовуються кошти

Кошти спрямовуються на забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану, у тому числі на видатки сектору безпеки й оборони.

Станом на 1 грудня, в обігу перебувають ОВДП на понад 1,81 трлн гривень. Найбільша частка знаходиться у комерційних банків (48,2%) та НБУ (37,5%). Частка юридичних осіб та фізичних осіб — 7,9% та 4,0% відповідно. Частка нерезидентів складає 1,3%, страхових компаній — 1,1% — а територіальних громад — 0,04%.

Обсяг інвестицій фізичних осіб продовжує зростати. У листопаді ОВДП в обігу, які у власності фізосіб, зросли на 3,5% до 73 млрд грн.

Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб на 1 грудня 2024 року сягає 155,7 млрд грн в еквіваленті, що більш ніж вдвічі перевищує обсяг за той самий період у 2023 році.

Середньозважена дохідність ОВДП номінованих у гривні у листопаді дорівнювала 15,36%, номінованих у доларі — 4,61%.

Рівень рефінансування за січень-листопад 2024 року у всіх валютах склав 162%. Для порівняння за перші 11 місяців 2023 року цей показник сягав 143%.

Загалом за січень-листопад 2024 року від розміщення ОВДП на аукціонах Міністерство фінансів України залучило 523,2 млрд грн в еквіваленті. Упродовж воєнного стану — 1,4 трлн грн в еквіваленті.

Академія «Мінфін»: Інвестування в ОВДП

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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