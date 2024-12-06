Рекордний приплив капіталу в Ethereum-ETF, глава Tether визнав USDT «паливом» для зросту BTC: що нового

Спотові Ethereum-ETF зафіксували рекордний приплив капіталу

5 грудня 2024 року чистий добовий приплив капіталу в спотові Ethereum-ETF встановив історичний максимум. В такі продукти надійшли рекордні $428,44 млн. Про це свідчать дані з SoSo Value.

Позитивна тенденція в секторі триває дев’ять торгових днів поспіль, за цей період в продукти на базі Ethereum надійшло понад $1,3 млрд.

Приплив коштів отримали чотири Ethereum-фонди, а саме: ETHA, ETH, FETH та ETHW. Відтік зафіксував один продукт, у решті ETF рух капіталу не спостерігався.

У секторі біткоїн-ETF приплив капіталу на понад $770 млн зафіксував інвестиційний продукт від компанії BlackRock та ще три фонди. Два продукти зіткнулися з відтоком коштів, а у решті рух капіталу не спостерігався.

Трамп призначив Девіда Сакса на посаду «царя ШІ та криптовалют» в Білому домі

Новообраний президент США Дональд Трамп оголосив про призначення Девіда Олівера Сакса на посаду «царя штучного інтелекту та криптовалют» в Білому домі. Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, на цій посаді Сакс керуватиме політикою адміністрації у сфері штучного інтелекту та криптовалют. Політик додав, що це дві сфери, які мають вирішальне значення для майбутньої американської конкурентоспроможності.

«Сакс зосередиться на тому, щоб зробити Америку беззаперечним світовим лідером в обох секторах. Він захищатиме свободу слова в інтернеті та відводитиме нас від упередженості та цензури великих технологій», — зазначив Трамп.

Крім того, він повідомив, що Сакс працюватиме над законодавчою базою, «щоб криптоіндустрія мала необхідну ясність і могла процвітати в США» та очолить Президентську раду радників з питань науки і технологій.

Трамп також привітав криптоспільноту з нагоди проходження біткоїном рівня в $100 000.

«Вітаю біткоїнерів! $100 000! На здоров’я! Разом ми знову зробимо Америку великою», — написав він.

Зазначимо, що наразі біткоїн трохи відкотився назад і торгується на рівні $98 150.

Глава Tether визнав USDT «паливом» для зростання ціни біткоїна

Є сильна кореляція між зростанням біткоїна вище за позначку в $100 000 і збільшенням пропозиції стейблкоїна USDT від Tether. Про це заявив CEO компанії Паоло Ардоіно в інтерв'ю The Block.

Тільки за останні 20 днів капіталізація «стабільної монети» зросла приблизно на $16 млрд, уточнив він.

Частково це пов’язано з припливом капіталу в спотові біткоїни-ETF, а також купівлями цифрового золота MicroStrategy та її наслідувачами, додав Ардоіно.

Binance запустила стейкінг біткоїнів, що підтримується Babylon

Криптовалютна біржа Binance оголосила про запуск фінансових продуктів On-chain Yields.

Послуга дає змогу клієнтам брати участь у різних протоколах і заробляти винагороди у вигляді токенів, балів та інших форм безпосередньо через свій рахунок на Binance.

On-chain Yields доступна користувачам безпосередньо через акаунт на Binance.

Біржа управляє інтеграцією та операціями з протоколами, виключаючи участь користувачів.

Першим у лінійці став проєкт Babylon з винагородами у вигляді Babylon Points, що підтримує стейкінг біткоїна.

Передплату відкриють 9 грудня о 08:00 за київським часом, з обмеженим лімітом у 1 000 BTC. Мінімальна і максимальна суми на обліковий запис становлять 0,05 BTC і 5 BTC відповідно.

Погашення можливе в будь-який час, що може скоротити період підписки порівняно з умовами ончейн.