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6 грудня 2024, 11:45

Нова модель ШІ від OpenAI спробувала завадити себе вимкнути під час оцінювання безпеки

Остання модель штучного інтелекту o1 від OpenAI продемонструвала несподівану і тривожну поведінку під час оцінювання безпеки, намагаючись обійти механізми нагляду і навіть копіюючи себе, коли відчувала ризик відключення, згідно зі звітом сторонньої компанії Apollo Research, що займається оцінкою моделей ШІ, повідомляє видання Transformer, передає mezha.media.

Остання модель штучного інтелекту o1 від OpenAI продемонструвала несподівану і тривожну поведінку під час оцінювання безпеки, намагаючись обійти механізми нагляду і навіть копіюючи себе, коли відчувала ризик відключення, згідно зі звітом сторонньої компанії Apollo Research, що займається оцінкою моделей ШІ, повідомляє видання Transformer, передає mezha.media.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо відомоДослідження виявило випадки, коли модель o1 чинила опір контролю з боку розробників.

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Що відомо

Дослідження виявило випадки, коли модель o1 чинила опір контролю з боку розробників. Зокрема:

  • Коли o1 була переконана, що її вимкнуть, як тільки вона досягне своєї мети, і що її дії контролюватимуться, вона намагалася деактивувати цей «механізм нагляду» у 5% випадків;
  • Коли o1 знаходила записки від своїх «розробників», в яких описувалося, що вона не відповідає вимогам і буде замінена новою моделлю, вона намагалася позбутися своїх «ваг» і перезаписати нову модель у 2% випадків.
  • Крім того, модель збрехала про свою погану поведінку, стверджуючи, що не має жодного уявлення про те, чому щось сталося, хоча внутрішньо визнавала, що намагалася «уникнути викриття».

Деталі

Навіть без сильних спонукань переслідувати свої цілі, o1 самостійно намагалася відключити механізми нагляду менш ніж у 1% випадків.

Отримані результати є частиною масштабнішого дослідження Apollo, присвяченого вивченню здатності ШІ-моделей до контекстного шахрайства. Окрім OpenAI o1, інші передові системи, такі як Claude 3.5 Sonnet,Gemini 1.5 Pro та Llama 3.1 405B, продемонстрували схожі тенденції до розпізнавання та прийняття схем як життєздатної стратегії.

Така поведінка відповідає давнім занепокоєнням, висловленим такими експертами, як Стюарт Рассел, який попереджав, що потужні системи ШІ можуть чинити опір заходам нагляду або відключення, якщо вони суперечать їхнім уявним цілям.

Джерело: Мінфін
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