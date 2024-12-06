Курс валют на 6 грудня: у банках долар подешевшав, євро — подорожчало

У п'ятницю на готівковому ринку курс долара знизився на 15 копійок у купівлі та на 4 копійки у продажу. Євро подорожчало на 10 копійок у купівлі та продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та продажу. Євро у покупці не змінилося, а у продажу подорожчало на 1 копійку.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,35−41,89 грн. Євро купують за 43,70 грн, а продають за 44,30 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,65−41,70, євро — 44,05−44,23 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,52−41,56 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,95−43,98 грн/євро.

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