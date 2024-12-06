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6 грудня 2024, 9:44

В Україні скоротилось ввезення вживаних авто з-за кордону

Впродовж листопада 2024 року український автопарк поповнили 14,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це найменша в цьому році місячна кількість реєстрацій імпортованих авто з пробігом, повідомляє Укравтопром.

Впродовж листопада 2024 року український автопарк поповнили 14,7 тис.
Фото: freepik.com

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Відносно попереднього місяця, цей показник зменшився на 10%, а у порівнянні з листопадом 2023 року — майже на третину.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 46%.

Далі йдуть:

  • дизельні — 26%;
  • електромобілі — 20%;
  • гібриди та авто з ГБО — по 4%.

Середній вік вживаних машин, що у листопаді перейшли на українські номери, становить 9 років.

Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.

Найпопулярніші моделі

До найпопулярніших моделей місяця увійшли:

  • Volkswagen Golf — 873 од.;
  • Renault Megane — 609 од.;
  • Skoda Octavia — 520 од.;
  • Volkswagen Passat — 419 од.;
  • Volkswagen Tiguan — 399 од.;
  • Nissan Leaf — 384 од.;
  • Audi Q5 — 376 од.;
  • Tesla Model 3 — 301 од.;
  • Tesla Model Y — 298 од.;
  • Nissan Rogue — 293 од.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
6 грудня 2024, 11:24
#
Покупці зникають…
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
6 грудня 2024, 12:08
#
Завезуть скоро нових з Ізраїлю:)
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