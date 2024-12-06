В Україні скоротилось ввезення вживаних авто з-за кордону

Впродовж листопада 2024 року український автопарк поповнили 14,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це найменша в цьому році місячна кількість реєстрацій імпортованих авто з пробігом, повідомляє Укравтопром.

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Відносно попереднього місяця, цей показник зменшився на 10%, а у порівнянні з листопадом 2023 року — майже на третину.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 46%.

Далі йдуть:

дизельні — 26%;

електромобілі — 20%;

гібриди та авто з ГБО — по 4%.

Середній вік вживаних машин, що у листопаді перейшли на українські номери, становить 9 років.

Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.

Найпопулярніші моделі

До найпопулярніших моделей місяця увійшли:

Volkswagen Golf — 873 од.;

Renault Megane — 609 од.;

Skoda Octavia — 520 од.;

Volkswagen Passat — 419 од.;

Volkswagen Tiguan — 399 од.;

Nissan Leaf — 384 од.;

Audi Q5 — 376 од.;

Tesla Model 3 — 301 од.;

Tesla Model Y — 298 од.;

Nissan Rogue — 293 од.

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