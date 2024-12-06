Впродовж листопада 2024 року український автопарк поповнили 14,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це найменша в цьому році місячна кількість реєстрацій імпортованих авто з пробігом, повідомляє Укравтопром.
6 грудня 2024, 9:44
В Україні скоротилось ввезення вживаних авто з-за кордону
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Відносно попереднього місяця, цей показник зменшився на 10%, а у порівнянні з листопадом 2023 року — майже на третину.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 46%.
Далі йдуть:
- дизельні — 26%;
- електромобілі — 20%;
- гібриди та авто з ГБО — по 4%.
Середній вік вживаних машин, що у листопаді перейшли на українські номери, становить 9 років.
Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.
Найпопулярніші моделі
До найпопулярніших моделей місяця увійшли:
- Volkswagen Golf — 873 од.;
- Renault Megane — 609 од.;
- Skoda Octavia — 520 од.;
- Volkswagen Passat — 419 од.;
- Volkswagen Tiguan — 399 од.;
- Nissan Leaf — 384 од.;
- Audi Q5 — 376 од.;
- Tesla Model 3 — 301 од.;
- Tesla Model Y — 298 од.;
- Nissan Rogue — 293 од.
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Джерело: Мінфін
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