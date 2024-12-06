Сьогодні графіки відключення світла будуть діяти до 22:00 для побутових споживачів, та до 23:00 для промисловості та бізнесу. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
6 грудня 2024, 9:18
Графіки відключення світла сьогодні діють весь день
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Графіки для побутових споживачів
- 06:00 — 07:00 — одна черга відключень
- 07:00 — 20:00 — дві черги відключень
- 20:00 — 22:00 — одна черга відключень
Графіки для промисловості та бізнесу
- 05:00 — 23:00 — застосування графіків обмеження потужності
Графіки для Києва
Графіки для Київської області
Джерело: Мінфін
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