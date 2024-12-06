Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 660 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 750 610 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
6 грудня 2024, 8:28
Втрати ворога за 5 грудня: 1 660 російських окупантів, 8 танків, 2 ракети та 46 БПЛА
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Втрати ворога
- особового складу — близько 750610 (+1660) осіб,
- танків — 9514 (+8) од,
- бойових броньованих машин — 19518 (+46) од,
- артилерійських систем — 21043 (+20) од,
- РСЗВ — 1253 (+0) од,
- засоби ППО — 1020 (+0) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 20023 (+46),
- крилаті ракети — 2857 (+2),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 30899 (+56) од,
- спеціальна техніка — 3633 (+3).
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі