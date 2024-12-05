Європа намагається створити оборонний фонд на 500 мільярдів євро

Країни ЄС обговорюють створення спільного фонду на суму 500 млрд євро для спільних оборонних проектів і закупівель озброєнь, залучаючи кошти через облігаційні ринки, в очікуванні повернення Дональда Трампа в Білий дім. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела.

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Загроза Дональда Трампа відкликати гарантії безпеки США для союзників по НАТО, які недостатньо фінансують оборону, спонукала європейські столиці розглянути радикальніші варіанти фінансування оборони, включаючи спільні запозичення, які традиційно відхилялися фінансовими «яструбами» в Німеччині, Нідерландах та Данії.

Високопосадовці Європи, які обговорюють цей план, зосереджені на створенні фінансового механізму для оборони. Цей механізм випускатиме облігації, забезпечені національними гарантіями країн-учасниць, а не ЄС у цілому.

Модель фінансування, яка буде відкрита для держав, що не входять до ЄС, таких як Велика Британія та Норвегія, набуває підтримки серед ключової групи країн-членів ЄС, повідомили Financial Times шість осіб, причетних до переговорів. Хоча точну цільову суму запозичень ще не узгоджено, учасники переговорів зазначили, що вона має перевищувати 500 млрд євро.

Гроші можуть бути використані для підтримки спільних оборонних проектів, таких як спільна протиповітряна оборона, яку запропонували Польща та Греція і яка сама коштуватиме 500 млрд євро, за словами єврокомісара з оборони Андрюса Кубілюса.

Нагадаємо

Трамп погрожував повністю вивести США з НАТО. Він був обурений тим, що союзники не виконують зобовʼязання щодо витрат на оборону в розмірі 2% ВВП.