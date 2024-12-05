Кабмін схвалив залучення $1 мільярда гранту від МБРР на бюджетну підтримку

Кабінет Міністрів схвалив залучення $1 млрд гранту від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) на бюджетну підтримку. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Зокрема, визнано доцільним залучення гранту на бюджетну підтримку від МБРР, що діє як виконавча установа Фонду фінансового посередництва зі сприяння залученню ресурсів для інвестування у зміцнення України, для співфінансування Другої програми на підтримку політики розвитку «Основи зростання» в розмірі до $1 млрд.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Україна підписала угоду з ЄС про створення Механізму кредитного співробітництва для України, який дозволить використовувати доходи від заморожених активів рф для погашення позик на суму до 45 млрд євро в межах ініціативи G7 ERA.