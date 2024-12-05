Фонд державного майна створив наглядову раду в ТОВ «Державний земельний банк» (державний оператор земель сільськогосподарського призначення). Керівником обрали ексголову ради НБУ Богдана Данилишина. Про це повідомляє пресслужба ФДМ.
5 грудня 2024, 18:33
Фонд держмайна створив наглядову раду в Державному земельному банку. Її очолив ексголова ради НБУ
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Зазначається, що до складу наглядової ради також увійшли керівник держкомпанії-співвласника Ocean Plaza Ігор Потьомка, начальник управління ФДМ підприємств агропромислового комплексу Олександр Васильченко та в.о. директора «Укрспирту» Станіслав Банчук.
«Основним завданням наглядової ради є здійснення контролю за діяльністю „Земельного банку“ та забезпечення відповідності його роботи законодавству та Статуту товариства», — йдеться в повідомленні.
Повноваження
До повноважень наглядової ради входять:
- затвердження стратегічного плану розвитку, фінансових та інвестиційних планів;
- контроль за управлінням ризиками;
- впровадження антикорупційної політики;
- формування політики корпоративної соціальної відповідальності;
- формування політики сталого розвитку.
Нагадаємо
Богдан Данилишин очолював Раду НБУ із жовтня 2016 року по жовтень 2022 року. У жовтні 2023 року президент Володимир Зеленський звільнив Данилишина з посади члена Ради НБУ.
Джерело: Мінфін
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