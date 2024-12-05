Фонд держмайна створив наглядову раду в Державному земельному банку. Її очолив ексголова ради НБУ

Фонд державного майна створив наглядову раду в ТОВ «Державний земельний банк» (державний оператор земель сільськогосподарського призначення). Керівником обрали ексголову ради НБУ Богдана Данилишина. Про це повідомляє пресслужба ФДМ.

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Зазначається, що до складу наглядової ради також увійшли керівник держкомпанії-співвласника Ocean Plaza Ігор Потьомка, начальник управління ФДМ підприємств агропромислового комплексу Олександр Васильченко та в.о. директора «Укрспирту» Станіслав Банчук.

«Основним завданням наглядової ради є здійснення контролю за діяльністю „Земельного банку“ та забезпечення відповідності його роботи законодавству та Статуту товариства», — йдеться в повідомленні.

Повноваження

До повноважень наглядової ради входять:

затвердження стратегічного плану розвитку, фінансових та інвестиційних планів;

контроль за управлінням ризиками;

впровадження антикорупційної політики;

формування політики корпоративної соціальної відповідальності;

формування політики сталого розвитку.

Нагадаємо

Богдан Данилишин очолював Раду НБУ із жовтня 2016 року по жовтень 2022 року. У жовтні 2023 року президент Володимир Зеленський звільнив Данилишина з посади члена Ради НБУ.