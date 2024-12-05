До закриття міжбанку долар подешевшав на 11 копійок у купівлі та продажу. Євро зросло на 6 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу.
5 грудня 2024, 17:31
Курс валют на вечір 5 грудня: долар на міжбанку подешевшав на 11 копійок
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Відкриття 5 грудня
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Закриття 5 грудня
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Зміни
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41,63/41,67
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41,52/41,56
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11 /11
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43,86/43,89
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43,92/43,94
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6/5
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,50−41,93 грн. Євро купують за 43,60 грн, а продають за 44,20 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,65−41,70, євро — 44,05−44,22 грн.
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Джерело: Мінфін
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