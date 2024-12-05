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5 грудня 2024, 17:00

У KИT Group розказали, як цифрові рішення змінюють небанківські фінансові послуги і обмін валют

Український валютний ринок зазнає значних змін, і небанківські установи стають важливим гравцем у цій трансформації. За оцінками KИT Group, одного з найбільших операторів небанківських фінансових послуг, близько 30% роздрібного валютного ринку зараз припадає саме на небанківські установи, і ця частка має величезний потенціал зростання завдяки інтеграції цифрових рішень і гнучкості небанківських фінустанов.

«Онлайн-платформи, мобільні застосунки та криптовалютні операції формуватимуть новий ландшафт фінансового ринку і стандарти роботи. Це будуть без перебільшення тектонічні зміни. KИT Group уже зараз готова до таких змін. Ми інвестуємо в технології, розширюємо спектр послуг і працюємо над створенням нових продуктів, які зроблять обмін валют швидшим, зручнішим і безпечнішим. Наше завдання — не просто утримати лідерські позиції, KИT Group буде одним із драйверів змін, які формуватимуть майбутній ринок», — розказав Георгій Шейко, директор зі стратегічного розвитку KИT Group, одного із найбільших операторів ринку обміну валют.

Компанія активно інвестує в технологічну трансформацію для розвитку власного фінансового маркетплейсу. Невдовзі планується запуск мобільного застосунку KYTApp, який поєднає багато фінансових послуг — обмін валют, інвестиційні сервіси, транзакції та консультації. Як розказав Георгій Шейко, з огляду на ринкові тренди компанія обрала гібридну стратегію розвитку, яка поєднає онлайн та офлайн. «KYTApp — це буде не просто інструмент для обміну валют, а комплексний сервіс, котрий включатиме функції фіксації курсу, онлайн-консультації, інтеграцію з іншими фінансовими послугами. Наприклад, у перспективі ми плануємо розширити наші послуги за рахунок інвестиційних сервісів — можливості для інвестування. Ми прямуємо шляхом розвитку фінансового маркетплейсу, при цьому зберігаючи динаміку розвитку офлайнової присутності — понад 90 відділень компанії функціонує у 29 найбільших населених пунктах України, і ми працюємо над подальшим розширенням мережі», — розказав він.

На відміну від банківських сервісів, які є складними для користувачів через громіздке регулювання, небанківські фінустанови, такі як KИT Group, мають переваги за рахунок гнучкості, швидкості обслуговування та персоналізованого підходу до клієнтів. «Небанківські сервіси можуть сфокусуватися на вузьких потребах клієнтів, пропонуючи простіші, швидші та зручніші рішення», — підкреслює Шейко. Як приклад він наводить унікальні сервісні опції: онлайн-фіксація курсу обміну, що дозволяє спланувати операції з максимальною вигодою, а також спеціальні курси для клієнтів, котрі проводять великі операції з обміну.

Технологічна трансформація — це не лише про зручність клієнтів, але й про відповідність сучасним регуляторним і технологічним стандартам. KИT Group активно впроваджує програмне забезпечення, яке підвищує швидкість операцій і надає додатковий захист, а рішення на основі штучного інтелекту дозволяють швидко запускати нові сервіси та надати новий клієнтський досвід і глибоко персоналізовані послуги.

KИT Group працює над партнерствами з FinTech-компаніями для інтеграції криптовалютних сервісів — після законодавчого врегулювання криптовалют в Україні це стане новим драйвером розвитку небанківського фінансового сектору.

«Наше завдання — бути не лише учасником змін, а й одним із їхніх драйверів, які формуватимуть майбутній ринок», — заявив Георгій Шейко.

Завдяки інноваціям KИT Group продовжує утримувати лідерські позиції та бачить розвиток ринку в сфері цифрових рішень, які відкриють нові можливості для клієнтів і розширять межі традиційних фінансових послуг.

Джерело: Мінфін
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