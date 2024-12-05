Українці частіше почали донатити на «банки» — Опендатабот

З початку року в Україні офіційний перелік волонтерів зріс у 1,5 раза — до 10 тисяч людей. При цьому українці частіше почали донатити на «банки», аніж великим фондам та благодійним організаціям. Про це повідомляє Опендатабот.

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Цього року до реєстру додалося близько 3,5 тис. волонтерів. Щомісяця офіційний перелік зростав у середньому на 310 людей.

Найбільше волонтерів зареєстровано у Києві - 1,6 тис. (15,6%), далі йдуть прифронтова Харківщина — 951 (9,1%) та Київська область — 896 (8,6%).

А найбільший приріст нових волонтерів цьогоріч стався у Рівненській та Запорізькій областях: аж у 1,8 раза в обох регіонах.

Втім допомагають армії та проводять збори не лише офіційно зареєстровані волонтери, але й пересічні люди, зокрема, збираючи кошти на банки в monobank. 115 тисяч людей щомісяця відкривають волонтерські банки цьогоріч. До порівняння, торік збори відкривало в 1,3 раза менше людей — близько 85 тисяч.

Збори на банку для зручності можуть проводити як волонтери, так й самі військові — наразі виділити чітку категорію власників банок неможливо.

Українці частіше донатять на банки

Українці стали частіше донатити саме на банки, аніж великим фондам та благодійним організаціям. До порівняння, три найбільших фонди країни (Фонд Притули, Повернись живим та United24) за весь минулий рік зібрали близько 19 млрд грн.

Близько 2 млн людей щомісяця скидаються на банку — у порівнянні до перших місяців повномасштабної війни кількість добродіїв виросла у 15 разів. Побільшало й донатів: 8,8 млн транзакцій на місяць проти 1 млн транзакцій на місяць у 2023.

Порівняно з першим роком повномасштабної війни середня сума донату збільшилася у 1,6 рази: зі 250 грн до 410 грн. Відповідно, росте й загальна сума зібраних коштів: за неповний поточний рік вже зібрано на банки майже 40 млрд грн. Це у 1,4 раза більше, аніж за весь минулий рік, та майже у 5 разів більше, аніж у 2022 році.