Наглядова рада Нафтогазу призначила виконувача обов'язків голови компанії

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Зазначається, що дане рішення підтримали всі сім членів наглядової ради.

Наглядова рада також ухвалила рішення розпочати процес відбору нового керівника компанії, маючи на меті завершити цей процес до кінця першого кварталу 2025 року.

Що відомо про Романа Чумака

Чумак є членом правління Нафтогазу із вересня 2021 року. Він відповідає за налагодження взаємовідносин підприємств Групи Нафтогаз з банками та фінансовими установами, залученням фінансування на вітчизняному та міжнародних фінансових ринках, короткостроковим плануванням та балансуванням ліквідності групи, здійснення операцій з цінними паперами та іншими казначейськими операціями Групи.

Загалом у Нафтогазі Чумак працює понад 19 років. До цього працював у великих банківських установах та приватному бізнесі.

Вищу освіту здобув у Київському державному торговельно-економічному університеті, має ступінь кандидата економічних наук.