Святкова пропозиція від Trustee Plus: найкраща криптокарта безкоштовно

Trustee Plus підготувала спеціальну пропозицію до зимових свят. З 5 грудня до 5 січня користувачі можуть безкоштовно оформити криптокартку. Для цього достатньо виконати всього сім транзакцій на суму від 50 євро . Після виконання цієї умови вартість картки автоматично повертається на ваш євробаланс у гаманці.

Цей сервіс поєднує зручність криптогаманця з можливостями платіжної картки, даючи змогу користувачам легко використовувати криптовалюту для покупок. Trustee Plus робить повсякденні витрати зручними: ви можете оплачувати покупки як у магазинах, так і онлайн. А інтеграція з Google Pay та Apple Pay додає ще більше комфорту.

Картка Trustee Plus надає вигідні умови: ліміти на операції становлять до 5000 євро на день і до 50 000 євро на місяць. Усі транзакції проводяться безпосередньо з криптовалютного балансу, що дає змогу використовувати цифрові активи так само просто, як звичайні гроші.

Крім того, картку визнано найкращою у своєму сегменті 2024 року згідно з рейтингом Incrypted, а на незалежних платформах сотні користувачів високо оцінили її якість. Trustee Plus уже встановили понад 600 тисяч користувачів, а кількість активних карток перевищила 120 тисяч.

«Ми постійно працюємо над поліпшенням нашого сервісу, додаючи нові функції для зручності користувачів. Наприклад, тепер вартість картки повертається автоматично після виконання умов акції. Це швидко, просто і без затримок», — розповіла Ксенія Житомирська, головний розробник і СТО Trustee Plus.

USDT TRC20 гаманець Trustee Plus не стоїть на місці. Незабаром користувачам стане доступна фізична версія карти, яка вже викликала великий інтерес. За перші 24 години після анонсу компанія отримала понад 5000 попередніх замовлень.

Сервіс також пропонує додаткові інструменти для роботи з криптовалютою: купівля біткоїнів, обмін стейблкоїнів без комісії, виведення коштів на банківські картки та багато іншого.

Trustee Plus робить фінансові операції простішими, а святкові покупки — комфортнішими. Приєднуйтесь!