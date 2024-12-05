Курс валют на 5 грудня: в обмінниках євро подорожчало на п'ять копійок

У четвер на готівковому ринку курс долара у покупці не змінився, а у продажу знизився на 2 копійки. Євро у покупці подорожчало на 5 копійок, а у продажу подешевшало на 3 копійки.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці знизився на 2 копійки, а у продажу не змінився. Євро подорожчало на 5 копійок у купівлі та продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,50−41,95 грн, євро купують за 43,60 грн, а продають за 44,20 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,75−41,80, євро — 44,10−44,25 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,63−41,67 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,86−43,89 грн/євро.

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