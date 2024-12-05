У четвер, 5 грудня, графіки відключення світла для побутових споживачів будуть застосовувати з 06:00 до 22:00, для бізнесу — з 05:00 до 23:00. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
5 грудня 2024, 9:29
Для побутових споживачів світло сьогодні відключатимуть до 22:00
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Для побутових споживачів
- 06:00 — 07:00 — одна черга відключень
- 07:00 — 20:00 — дві черги відключень
- 20:00 — 22:00 — одна черга відключень
Для промисловості та бізнесу
- 05:00 — 23:00 — застосування графіків обмеження потужності
Енергетики попередили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.
Актуальну інформацію про графіки відключень у регіоні можна дізнатися на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 1