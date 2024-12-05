Для побутових споживачів світло сьогодні відключатимуть до 22:00

У четвер, 5 грудня, графіки відключення світла для побутових споживачів будуть застосовувати з 06:00 до 22:00, для бізнесу — з 05:00 до 23:00. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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Для побутових споживачів

06:00 — 07:00 — одна черга відключень

07:00 — 20:00 — дві черги відключень

20:00 — 22:00 — одна черга відключень

Для промисловості та бізнесу

05:00 — 23:00 — застосування графіків обмеження потужності

Енергетики попередили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

Актуальну інформацію про графіки відключень у регіоні можна дізнатися на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.