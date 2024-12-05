Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 580 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 748 950 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
5 грудня 2024, 9:02
Втрати ворога за 4 грудня: 1 580 російських окупантів, 13 танків та 31 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 748950 (+1580) осіб,
- танків — 9506 (+13) од,
- бойових броньованих машин — 19472 (+22) од,
- артилерійських систем — 21023 (+21) од,
- РСЗВ — 1253 (+0) од,
- засоби ППО — 1020 (+0) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 19977 (+31),
- крилаті ракети — 2855 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 30843 (+97) од,
- спеціальна техніка — 3630 (+2).
Джерело: Мінфін
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