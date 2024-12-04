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4 грудня 2024, 19:41

Баланс взаєморозрахунків Польщі та ЄС скоротився до 1 млрд євро

Польща отримала грошей із фондів та бюджету Євросоюзу лише на 1,1 млрд євро більше, ніж заплатила до європейського бюджету обов'язкових внесків у 2023 році. Це найгірший результат у взаєморозрахунках із моменту вступу Польщі в Євросоюз у 2004 році, пише видання Wprost із посиланням на дані Міністерства фінансів, передає Liga.net.

Польща отримала грошей із фондів та бюджету Євросоюзу лише на 1,1 млрд євро більше, ніж заплатила до європейського бюджету обов'язкових внесків у 2023 році.

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Зокрема, Польща заплатила до бюджету ЄС 30,4 млрд злотих (6,9 млрд євро), а отримала 34,8 млрд злотих (8 млрд євро) у 2023 році. Попереднього року позитивний баланс становив 21,7 млрд злотих (5 млрд євро). Рекордного балансу було досягнуто у 2020 році — 55,4 млрд злотих (12,7 млрд євро).

У 2005−2022 роках Польща була одним із найбільших бенефіціарів фондів ЄС. За останні два десятиліття Польща отримувала десятки мільярдів євро у вигляді субсидій на розвиток інфраструктури, освіти та захисту довкілля.

Проте 2023 рік став переломним — знизилася ефективність залучення коштів та темпи реалізації проєктів, що фінансуються за європейські гроші.

У Мінфіні наголошують, що Польща має зосередитися на покращенні освоєння коштів, щоб уникнути збільшення втрат у майбутньому.

Очікується, що за підсумками 2024 року баланс Польщі у взаєморозрахунках із ЄС суттєво покращиться. У лютому ЄС розморозив 137 млрд євро для Польщі, які довгий час були заблоковані через претензії до верховенства права в країні.

Джерело: Мінфін
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