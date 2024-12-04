Баланс взаєморозрахунків Польщі та ЄС скоротився до 1 млрд євро

Польща отримала грошей із фондів та бюджету Євросоюзу лише на 1,1 млрд євро більше, ніж заплатила до європейського бюджету обов'язкових внесків у 2023 році. Це найгірший результат у взаєморозрахунках із моменту вступу Польщі в Євросоюз у 2004 році, пише видання Wprost із посиланням на дані Міністерства фінансів, передає Liga.net.

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Зокрема, Польща заплатила до бюджету ЄС 30,4 млрд злотих (6,9 млрд євро), а отримала 34,8 млрд злотих (8 млрд євро) у 2023 році. Попереднього року позитивний баланс становив 21,7 млрд злотих (5 млрд євро). Рекордного балансу було досягнуто у 2020 році — 55,4 млрд злотих (12,7 млрд євро).

У 2005−2022 роках Польща була одним із найбільших бенефіціарів фондів ЄС. За останні два десятиліття Польща отримувала десятки мільярдів євро у вигляді субсидій на розвиток інфраструктури, освіти та захисту довкілля.

Проте 2023 рік став переломним — знизилася ефективність залучення коштів та темпи реалізації проєктів, що фінансуються за європейські гроші.

У Мінфіні наголошують, що Польща має зосередитися на покращенні освоєння коштів, щоб уникнути збільшення втрат у майбутньому.

Очікується, що за підсумками 2024 року баланс Польщі у взаєморозрахунках із ЄС суттєво покращиться. У лютому ЄС розморозив 137 млрд євро для Польщі, які довгий час були заблоковані через претензії до верховенства права в країні.