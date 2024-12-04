Сейм Латвії в середу, 4 грудня, ухвалив у остаточному читанні закон про податок на надприбутки банків. Про це повідомляє Delfi.
4 грудня 2024, 19:04
В Латвії запровадили податок на надприбуток банків
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Закон зобов'яже зареєстровані в Латвії кредитні установи та філії кредитних установ з інших країн сплачувати так звані внески солідарності протягом наступних трьох років.
Якщо банк виконає вимоги щодо збільшення кредитування, то сума, сплачена у вигляді податку на надприбуток, буде йому повернута.
Міністерство фінансів Латвії пояснило, що метою внесків солідарності є пряме чи опосередковане залучення додаткових коштів для задоволення фіскальних потреб державної безпеки в умовах підвищених ризиків.
Очікується, що внески солідарності дадуть змогу зібрати 96 млн євро до бюджету 2025 року, 60,8 млн євро — у 2026 році та 66 млн євро — у 2027 році.
Джерело: Мінфін
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