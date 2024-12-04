У ФРС заговорили про уповільнення або призупинення зниження ставки

Президент Федерального резервного банку Сент-Луїса Альберто Мусалем заявив, що, можливо, настав час уповільнити темпи зниження відсоткових ставок на тлі вищої інфляції та послаблення побоювань щодо ринку праці. Про це пише Bloomberg.

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Чиновник банку зазначив, що, ймовірно, буде доречно продовжувати зниження ставок з часом, але підтримав обережний підхід, наголосивши, що ризики надто швидкого пом'якшення політики вищі, ніж небезпеки через недостатнє ослаблення.

«Здається важливим зберегти гнучкість у політиці, і зараз може бути правильно розглянути уповільнення темпів зниження процентних ставок або паузу, щоб ретельно оцінити поточне економічне становище, інформацію, що надходить, і перспективи», — заявив Мусалем.

Він також повторив, що ФРС близька до досягнення своїх цілей щодо зайнятості та стабільності цін, і що монетарна політика перебуває у добрій позиції.

Чиновники центробанку знизили відсоткові ставки на три чверті відсоткового пункту з вересня. Деякі представники ЦБ закликають до обережного підходу до зниження ставок на тлі нестабільних даних щодо інфляції та ознак сталого ринку праці. Наступне засідання заплановане на 17−18 грудня.