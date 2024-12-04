До закриття міжбанку долара подешевшав на 5 копійок у купівлі та на 3 копійки у продажу. Євро подешевшало на 10 копійок у купівлі та на 8 копійок у продажу.
4 грудня 2024, 17:31
Курс валют на вечір 4 грудня: долар та євро подешевшали на міжбанку
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Відкриття 4 грудня
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Закриття 4 грудня
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Зміни
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41,68/41,70
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41,63/41,67
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5/3
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43,80/43,81
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43,70/43,73
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10/8
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,50−41,97 грн. Євро купують за 43,55 грн, а продають за 44,23 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,77−41,80, євро — 44,05−44,20 грн.
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Джерело: Мінфін
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