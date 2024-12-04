Рада директорів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалила інвестиції в Україну на суму понад 1,3 млрд євро. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
4 грудня 2024, 17:04
Рада директорів ЄБРР схвалила інвестиції в Україну на понад 1,3 мільярда євро
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«Ідеться про 8 проєктів на підтримку державного й приватного секторів. Зокрема у сфері відновлення транспортної та енергетичної інфраструктури, у підтримці урядових програм щодо розвитку розподіленої генерації та посилення енергоефективності», — зазначив прем'єр.
Він також підкреслив, що частина коштів — це безповоротні гранти.
Джерело: Мінфін
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