Рада директорів ЄБРР схвалила інвестиції в Україну на понад 1,3 мільярда євро

Рада директорів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалила інвестиції в Україну на суму понад 1,3 млрд євро . Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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«Ідеться про 8 проєктів на підтримку державного й приватного секторів. Зокрема у сфері відновлення транспортної та енергетичної інфраструктури, у підтримці урядових програм щодо розвитку розподіленої генерації та посилення енергоефективності», — зазначив прем'єр.

Він також підкреслив, що частина коштів — це безповоротні гранти.