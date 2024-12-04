Уряд залучив майже 1,4 трильйона від продажу ОВДП упродовж воєнного стану

За даними Депозитарію НБУ, упродовж 11 місяців 2024 року уряд залучив від розміщення ОВДП на аукціонах майже 579 млрд грн в еквіваленті: 436 855,7 млн грн, $2,73 млрд та 754,9 млн євро . Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 220 270,5 млн грн, $2,48 млрд та 918,3 млн євро.

Зазначається, що протягом січня — листопада 2024 року запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку майже на 219,84 млрд грн в еквіваленті перевищували виплати за облігаціями внутрішньої державної позики, зокрема в листопаді — на 36,22 млрд грн в еквіваленті.

Роловер вкладень в ОВДП (співвідношення номіналу проданих на аукціонах та погашених відповідно до умов їх випуску цінних паперів) за січень — листопад становить 150% у всіх валютах за поточним офіційним курсом.

Загалом з початку повномасштабної війни до 30 листопада 2024 року урядом на первинних аукціонах залучено майже 1,4 трлн грн в еквіваленті:

991 031,4 млн грн,

$8,34 млрд,

2,47 млрд євро.

За цей період на погашення за ОВДП спрямовано 649 642,4 млн грн, $8,61 млрд та 2,17 млрд євро.

Найбільший обсяг цих цінних паперів сконцентрований банками — первинними дилерами.

Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. Станом на 1 грудня 2024 року він становив:

86,86 млрд грн, або 29,8% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 1 листопада 86,55 млрд грн, або 32,4%);

$1,48 млрд, або 51,5 % від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах США (на 1 листопада — $1,58 млрд, або 52,9%);

163,6 млн євро, або 29,1% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро (на 1 листопада — 155 млн євро, або 27,6%).

Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб на 1 грудня 2024 року становив 155,7 млрд грн в еквіваленті порівняно з 74,9 млрд грн в еквіваленті на 1 грудня 2023 року — зростання більше ніж удвічі.

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів станом на 1 грудня 2024 року становив 7,61 млрд грн, $30,2 млн та 0,1 млн євро.

Міністерство фінансів у листопаді 2024 року здійснило погашення військових ОВДП на суму 15,97 млрд грн та $300 млн.