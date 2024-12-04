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4 грудня 2024, 15:30

Обсяг енергокредитів, виданих Ощадом клієнтам ММСБ, перетнув позначку 1 млрд грн

Близько 250 представників мікро-, малого та середнього бізнесу отримали в Ощадбанку позики на загальну суму більше 1 млрд грн для зміцнення енергонезалежності від запуску цих програм у червні 2024 року. Такого результату вдалось досягти насамперед завдяки широкому використанню державних, міжнародних та партнерських програм співробітництва. На розгляді в Ощадбанку перебувають ще 540 проєктів на суму близько 2,2 млрд грн.

«Для Ощадбанку розвиток партнерських програм є стратегічним напрямом. Ми постійно розширюємо спектр пропозицій для підприємців для вирішення енергетичних проблем. Кількість подібних ініціатив буде зростати і надалі, адже допомога бізнесу пережити можливі блекаути є питанням економічної безпеки країни. Це постійно перебуває в нашому порядку денному. Звертаюсь до всіх потенційних міжнародних партнерів, виробників та дилерів енергетичного обладнання: якщо у вас ще немає спільного Ощадом проєкту, давайте його започаткуємо, і це буде не лише бізнес, а й справжній вияв соціальної відповідальності», — наголосила членкиня правління Ощадбанку, відповідальна за ММСБ, Наталя Буткова-Вітвіцька.

У своєму арсеналі Ощадбанк нині має декілька програм, що полегшують боргове навантаження на бізнес, який кредитується на придбання енергетичного обладнання. Насамперед це програма «Доступні кредити 5−7−9%», яка має обмеження максимальної суми кредиту до 150 млн грн. Ще один вид кредитування — енергокредити без обмеження суми за ставкою 13,5%, які Ощад видає в рамках меморандуму, підписаного провідними українськими банками. Третя опція для кредитування на енергонезалежність від Ощадбанку — партнерські програми. Наразі банк має понад 40 підписаних угод із провідними виробниками та дилерами енергетичного обладнання за відсотковою ставкою від 0,01%. Завдяки такому партнерству позики стають доступнішими.

Щодо всіх трьох пропозицій діють наступні умови:

  • власний внесок від 0%;

  • можливість фінансування не лише обладнання, а й робіт у кредит (20% вартості обладнання);

  • забезпеченням може бути придбане устаткування (можлива відстрочка оформлення до 12 місяців);

  • пріоритетний розгляд заявки та скорочений час прийняття рішення;

  • покриття забезпечення гарантією від ЄБРР чи уряду без додаткових витрат з боку клієнта;

  • кешбек у вигляді гранту ЄБРР від 10% до 30% від суми наданого кредиту.

З додатковими запитаннями щодо енергокредитів звертайтесь на «гарячу лінію» Ощадбанку для бізнес-клієнтів за телефоном: 0−800−219−800.

Джерело: Мінфін
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