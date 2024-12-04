Українці купили майже на 10% більше вітчизняних товарів після запуску Нацкешбеку

Запуск програми «Національний кешбек» дозволив збільшити кількість куплених товарів, вироблених в Україні, на 9,5%. Про це повідомляє Асоціація рітейлерів України за результатами проведеного спільно з компанією Num8erz та за сприяння Міністерства економіки України дослідження, передає Укрінформ.

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Що відомо

Наголошується, що в дослідженні представлені результати впливу програми на продаж продуктів харчування за два місяці після запуску кешбеку у порівнянні з таким же періодом до того.

«Запуск програми «Національний кешбек» дозволив збільшити кількість куплених товарів, вироблених в Україні, на 9,5%. Тобто частка таких товарів (в штуках) за два місяці після запуску національної програми помітно зросла порівняно із двома місяцями, що передували старту «Національного кешбеку», — йдеться в повідомленні.

За даними аналітиків, в гривнях виторги зросли всього на 4%, що частково пояснюється наявністю промо на товари, що є учасниками програми.

Так, за вказаний період, з 1 вересня 2024 року, коли програма стартувала у тестовому режимі, майже на 5% частіше такі товари потрапляли в промо-акції.

Деталі

Водночас кількість чеків за два місяці після старту програми «Національний кешбек» збільшилася всього на 0,1%. Проникнення в чеки товарів не збільшилось. Проте українці помітно розширили розмір разових закупів до своєї корзини: або за рахунок збільшення кількості одиниць того, що купляли раніше, або зробивши вибір на користь українського виробника.

Основною категорією українців, які беруть участь у програмі, є «скоріше чутливі до ціни люди» (44%) та «чутливі до ціни люди» (17%). Товари з кешбеком у їхніх кошиках займають 23% та 24% відповідно.

Категорія «чутливі до ціни люди» наразі збільшили свої покупки на 9,4%. У категорії «скоріше чутливих до ціни людей» зростання зафіксовано на рівні 5% товарів з «Національного кешбеку».