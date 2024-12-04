Українці купили майже на 10% більше вітчизняних товарів після запуску Нацкешбеку

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
4 грудня 2024, 15:17

Українці купили майже на 10% більше вітчизняних товарів після запуску Нацкешбеку

Запуск програми «Національний кешбек» дозволив збільшити кількість куплених товарів, вироблених в Україні, на 9,5%. Про це повідомляє Асоціація рітейлерів України за результатами проведеного спільно з компанією Num8erz та за сприяння Міністерства економіки України дослідження, передає Укрінформ.

Запуск програми «Національний кешбек» дозволив збільшити кількість куплених товарів, вироблених в Україні, на 9,5%.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новин

Що відомо

Наголошується, що в дослідженні представлені результати впливу програми на продаж продуктів харчування за два місяці після запуску кешбеку у порівнянні з таким же періодом до того.

«Запуск програми «Національний кешбек» дозволив збільшити кількість куплених товарів, вироблених в Україні, на 9,5%. Тобто частка таких товарів (в штуках) за два місяці після запуску національної програми помітно зросла порівняно із двома місяцями, що передували старту «Національного кешбеку», — йдеться в повідомленні.

За даними аналітиків, в гривнях виторги зросли всього на 4%, що частково пояснюється наявністю промо на товари, що є учасниками програми.

Так, за вказаний період, з 1 вересня 2024 року, коли програма стартувала у тестовому режимі, майже на 5% частіше такі товари потрапляли в промо-акції.

Деталі

Водночас кількість чеків за два місяці після старту програми «Національний кешбек» збільшилася всього на 0,1%. Проникнення в чеки товарів не збільшилось. Проте українці помітно розширили розмір разових закупів до своєї корзини: або за рахунок збільшення кількості одиниць того, що купляли раніше, або зробивши вибір на користь українського виробника.

Основною категорією українців, які беруть участь у програмі, є «скоріше чутливі до ціни люди» (44%) та «чутливі до ціни люди» (17%). Товари з кешбеком у їхніх кошиках займають 23% та 24% відповідно.

Категорія «чутливі до ціни люди» наразі збільшили свої покупки на 9,4%. У категорії «скоріше чутливих до ціни людей» зростання зафіксовано на рівні 5% товарів з «Національного кешбеку».

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами