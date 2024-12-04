ЄЦБ продовжить пом'якшення грошово-кредитної політики — думка

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Що відомо

Інфляція в єврозоні уповільнилася до цільових 2%, тоді як зростання економіки валютного блоку залишається нестійким, сказав Рен в інтерв'ю газеті Helsingin Sanomat.

«Ці фактори додають підстав для зниження відсоткової ставки в грудні, і такий напрям грошово-кредитної політики зберігатиметься найближчими місяцями», — зазначив він.

Темп зростання цін у сфері послуг усе ще трохи високий, що зумовлено порівняно великим підвищенням зарплат у цьому секторі, додав Рен.

Деталі

З урахуванням поточних економічних даних повернення до нульових процентних ставок «малоймовірне», сказав Рен. Він зазначив, що ЄЦБ має в своєму розпорядженні нетрадиційні інструменти грошово-кредитної політики, які можна використати в разі надмірного уповільнення інфляції.

Рен оцінює нейтральний рівень процентної ставки приблизно в 2,5% і вважає ймовірним вихід на цей рівень до кінця зими. У контексті Фінляндії зима може затягнутися і до червня, пожартував він.

Очікується, що на засіданні, яке відбудеться наступного тижня, ЄЦБ знизить ключову ставку за депозитами на чверть процентного пункту, до 3%.