Пол Аткінс може відмовитися від посади голови SEC, TRX оновив історичний максимум: що нового

Пол Аткінс може відмовитися від посади голови SEC

Колишній комісар Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) Пол Аткінс став головним претендентом на посаду голови регулятора. Але сам він не хоче цю роботу. Про це повідомляє CoinDesk з посиланням на свої джерела.

За даними видання, Аткінса помітили в резиденції Мар-а-Лаго у Флориді цього тижня. Одне з джерел зазначило, що у нього була запланована бесіда з обраним президентом на 1−2 грудня 2024 року.

При цьому, як зазначили у виданні, сам Аткінс схиляється до того, щоб відмовитися від цієї посади. Причина цього нібито криється у величезному обсязі роботи з реорганізації Комісії після Гері Генслера, який має намір піти у відставку 20 січня 2024 року.

Аткінс є засновником і CEO консалтингової компанії Patomak Global Partners. Також він обіймав посаду комісара SEC з 2002 по 2008 рік.

Про те, що саме Аткінс є головним претендентом на посаду голови Комісії, преса повідомила наприкінці листопада. Колишній голова Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами Кріс Джанкарло вважає його найкращим варіантом.

BitGo запустив роздрібну криптоторгову платформу

Провайдер інфраструктури для цифрових активів BitGo запустив спеціалізовану роздрібну платформу для операцій з криптовалютами.

BitGo Retail надає індивідуальним інвесторам доступ до регульованих послуг торгівлі, стейкінгу, кредитування, гаманців, холодного і самостійного зберігання.

Заснована 2013 року компанія досі орієнтувалася на інституційних клієнтів. BitGo зберігає криптовалюти біржових фондів від ARK Invest, 21Shares і CoinShares, є однією з п’яти схвалених платформ для розподілу активів Mt.Gox.

Компанія також випускає найбільший «обгорнутий» біткоїн на Ethereum — WBTC.

Складність майнінгу біткоїна досягнула нового рекорду

У результаті чергового перерахунку складність майнінгу першої криптовалюти збільшилася на 1,59%. Показник оновив максимум на позначці 103,9 T.

Середній хешрейт за період з попередньої зміни значення склав 832,7 EH/s, інтервал між блоками — менш як дев’ять хвилин.

Згідно з Glassnode, показник потужності мережі 21 листопада досяг максимуму в 781 EH/s. Після цього він скорегувався до позначки 717 EH/s.

TRX оновив історичний максимум

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На момент написання новини TRX торгується на рівні $0,39. За добу актив зріс на майже 70%, за тиждень — на 98%.