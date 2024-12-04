Головне на ринку криптовалют.
Пол Аткінс може відмовитися від посади голови SEC, TRX оновив історичний максимум: що нового
Пол Аткінс може відмовитися від посади голови SEC
Колишній комісар Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) Пол Аткінс став головним претендентом на посаду голови регулятора. Але сам він не хоче цю роботу. Про це повідомляє CoinDesk з посиланням на свої джерела.
За даними видання, Аткінса помітили в резиденції Мар-а-Лаго у Флориді цього тижня. Одне з джерел зазначило, що у нього була запланована бесіда з обраним президентом на 1−2 грудня 2024 року.
При цьому, як зазначили у виданні, сам Аткінс схиляється до того, щоб відмовитися від цієї посади. Причина цього нібито криється у величезному обсязі роботи з реорганізації Комісії після Гері Генслера, який має намір піти у відставку 20 січня 2024 року.
Аткінс є засновником і CEO консалтингової компанії Patomak Global Partners. Також він обіймав посаду комісара SEC з 2002 по 2008 рік.
Про те, що саме Аткінс є головним претендентом на посаду голови Комісії, преса повідомила наприкінці листопада. Колишній голова Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами Кріс Джанкарло вважає його найкращим варіантом.
BitGo запустив роздрібну криптоторгову платформу
Провайдер інфраструктури для цифрових активів BitGo запустив спеціалізовану роздрібну платформу для операцій з криптовалютами.
BitGo Retail надає індивідуальним інвесторам доступ до регульованих послуг торгівлі, стейкінгу, кредитування, гаманців, холодного і самостійного зберігання.
Заснована 2013 року компанія досі орієнтувалася на інституційних клієнтів. BitGo зберігає криптовалюти біржових фондів від ARK Invest, 21Shares і CoinShares, є однією з п’яти схвалених платформ для розподілу активів Mt.Gox.
Компанія також випускає найбільший «обгорнутий» біткоїн на Ethereum — WBTC.
Складність майнінгу біткоїна досягнула нового рекорду
У результаті чергового перерахунку складність майнінгу першої криптовалюти збільшилася на 1,59%. Показник оновив максимум на позначці 103,9 T.
Середній хешрейт за період з попередньої зміни значення склав 832,7 EH/s, інтервал між блоками — менш як дев’ять хвилин.
Згідно з Glassnode, показник потужності мережі 21 листопада досяг максимуму в 781 EH/s. Після цього він скорегувався до позначки 717 EH/s.
TRX оновив історичний максимум
Нативний токен мережі TRON — TRX — оновив історичний максимум (ATH) на позначці $0,43 у ніч на 4 грудня 2024 року. Унаслідок цього актив увійшов до топ-10 найбільших за капіталізацією криптовалют. Про це свідчать дані CoinMarketCap.
На момент написання новини TRX торгується на рівні $0,39. За добу актив зріс на майже 70%, за тиждень — на 98%.
Коментарі