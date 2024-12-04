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4 грудня 2024, 12:13

Українці заборгували за мікрокредитами 16 мільярдів

За дев’ять місяців 2024 року українці взяли 5,9 млн мікрокредитів на 37,11 млрд грн. Кількість позик залишилася майже незмінною у порівнянні з минулим роком, але сума виданих кредитів зросла у 1,3 раза. Про це повідомляє «Опендатабот».

За дев’ять місяців 2024 року українці взяли 5,9 млн мікрокредитів на 37,11 млрд грн.

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Так, за рік середня сума мікропозики виросла на 28%: зі 4 830 грн ($126) торік до 6 190 грн (близько $150) цьогоріч. У порівнянні з 2021 роком сума мікропозики в еквіваленті навіть дещо впала: на той час українці, в середньому, позичали $168.

У середньому цього року українці щомісяця укладають 670 тисяч договорів — стільки ж, як і торік. У 2021 році цей показник сягав 1,2 мільйона на місяць.

Від початку цього року загальна сума заборгованості українців за мікрокредитами зросла у 1,7 раза: із 9,3 млрд грн до 16,02 млрд грн.

90% мікропозик цьогоріч беруться онлайн, а більшість договорів укладалися на строк від 3 місяців до 1 року.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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asdf2024
asdf2024
4 грудня 2024, 12:24
#
Так мужики берут кредит и на Румынию…
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