У середу на готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок у купівлі та на 4 копійки у продажу. Євро у покупці не змінилося, а у продажу подешевшало на 5 копійок.
4 грудня 2024, 10:37
Курс валют на 4 грудня: у банках долар подорожчав на п'ять копійок
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках знизився на 2 копійки у купівлі та продажу. Євро у покупці не змінилося, а у продажу подорожчало на 2 копійки.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,50−41,99 грн. Євро купують за 43,60 грн, а продають за 44,25 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,78−41,83, євро — 44,10−44,27 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,68−41,70 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,80−43,81 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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