Корейська вона відновлюється після короткого воєнного стану

Валюта Південної Кореї відновилася, в той час, як акції впали в середу, оскільки інвестори готувалися до тривалої політичної невизначеності після короткого декрету про воєнний стан, оголошеного президентом Юн Сук Йолом. Про це пише Bloomberg.

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Що відомо

Вона подорожчала на 1,6% до 1,406,35 за долар, відігравши майже всі свої нічні втрати. Індекс Kospi знизився на 2,3%, в той час, як показник волатильності фондового ринку був на шляху до найбільшого зростання за останні три місяці. Кредитно-дефолтні свопи на державний борг Південної Кореї зросли на 2,75 базисних пунктів.

Юн спровокував хаос своїм указом, виданим пізно ввечері у вівторок, що призвело до різкого падіння вони і пов'язаних з Південною Кореєю біржових фондів протягом однієї ночі.

Хоча надзвичайне занепокоєння розвіялося, коли фінансова влада швидко пообіцяла надати «необмежену ліквідність», сприйняттю інвесторами фінансових ринків Південної Кореї було завдано значної шкоди.

Деталі

Політичні потрясіння ставлять під сумнів зусилля уряду, спрямовані на підвищення статусу країни з розвиненою ринковою економікою у світових індексах. Це ще один удар по фондовому ринку країни після того, як близько року тому адміністрація Юна шокувала світову інвестиційну спільноту раптовою забороною на короткі продажі.

Банки були серед тих, хто найбільше постраждав від розпродажу акцій у середу, разом з компаніями, які вважаються пов'язаними з політикою Юна, включаючи ядерну енергетику та корпоративну реформу. Акції Samsung Electronics Co., найбільшої компанії країни, впали на 3%, перш ніж зупинити падіння.

Корейські активи демонструють одні з найгірших показників у світі на тлі економічної кризи в Китаї та погроз Дональда Трампа запровадити значні торговельні тарифи після його перемоги на виборах у США. Цього року вон впав майже на 9% по відношенню до долара, що є найгіршим показником серед азійських валют, а корейський індекс Kospi впав приблизно на 8%.