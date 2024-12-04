Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще шість кейсів. Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.
4 грудня 2024, 9:52
НКЦПФР розширила список сумнівних інвестпроєктів
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Сумнівні інвестиційні проєкти
- FX WAVE
- VELES Finance
- Nixvolut
- RannForex
- Cinpax
- Billions Investment
У Комісії нагадали потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестуванням:
- через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється,
- осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах з розвиненими фінансовими ринками.
Повний перелік проєктів наведений на офіційній вебсторінці Комісії в розділі «Захист прав інвесторів».
Джерело: Мінфін
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