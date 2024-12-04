Ризики та переваги отримання кредиту готівкою під заставу нерухомості в період воєнного стану

В умовах воєнного стану в Україні життя більшості українців суттєво змінилося. Також непрості часи негативно вплинули на власників бізнесу. Саме тому питання отримання кредитних коштів зараз особливо популярне. Як отримати позику в період воєнного стану без довідки про доходи? Оптимальне рішення — кредит під заставу нерухомості . Це можливість взяти відразу велику суму коштів на найвигідніших умовах із низькою процентною ставкою.

Де можна взяти кредит під заставу нерухомості?

Зараз пропонується як мінімум кілька варіантів, де можна взяти позику:

У банку. Звертаючись до банку, будьте готові до того, що одержання кредиту затягнеться на тривалий час, а також вам все одно доведеться підтвердити місце працевлаштування, принести довідку про доходи. Відповідно такий варіант підійде не для всіх. У фінансовій організації. У випадку кредитної компанії все набагато простіше: позику можна отримати всього за кілька днів, а оформити в режимі онлайн. Оцінка нерухомості також проводиться у зручному форматі для власника. Фінансові організації не вимагають довідки про доходи, а також для схвалення позики не є важливою ваша кредитна історія.

Відповідно, використовуючи послуги фінансової організації, ви отримаєте необхідну суму швидко та без затримок. Коштами ви можете розпорядитися так, як вважаєте за потрібне.

Чи варто брати кредит під заставу нерухомості?

Ризики

Будь-який вид кредитування — це ризики. Але в даному випадку можна всіх несподіванок уникнути, якщо заздалегідь грамотно оцінити свої фінансові можливості. Ви можете забезпечити собі «фінансову подушку безпеки», яка допоможе у разі неможливості сплати кредиту.

Також за умов нинішньої нестабільної ситуації в країні варто бути готовим до будь-яких ризиків щодо втрати доходів і навіть втрати житла. Тому, перш ніж звертатися до банку або МФО для позики, необхідно все ретельно обміркувати, зважити.

Переваги

До позитивних моментів кредиту під заставу нерухомості можна віднести:

Низькі відсоткові ставки. Позика під заставу нерухомості зазвичай пропонується на більш вигідних умовах відносно беззаставних кредитів, оскільки банк чи інший кредитор мінімізує свої ризики з допомогою застави. Можливість отримати велику суму позики. Завдяки забезпеченню у вигляді нерухомості позичальник може отримати більшу суму, що особливо важливо для тих, хто намагається закрити великі фінансові завдання. Гнучкі умови погашення. У деяких ситуаціях банки можуть запропонувати тривалі терміни погашення, що знижує фінансове навантаження на позичальника.

Навіть закладаючи нерухомість, позичальник має повне право нею користуватися, за рахунок чого не буде порушено повсякденне життя.

Де вигідно взяти кредит під заставу нерухомості?

На сучасному ринку є велика кількість банків і МФО, куди завжди можна звернутися для отримання позики. Але, аналізуючи всі запропоновані варіанти кредитування, одне з найкращих рішень пропонує фінансова організація «Банкнота». Це українська компанія, яка має величезний досвід роботи на європейському ринку фінансів, та планомірно впроваджує високі стандарти в нашій країні. Основні переваги співпраці з організацією «Банкнота»:

умови співпраці відкриті та зрозумілі для кожного клієнта;

можливість отримання позики на дійсно вигідних умовах;

позичка, видана організацією «Банкнота», може використовуватися для будь-яких цілей, потреб;

справедлива оцінка нерухомого майна тощо.

«Банкнота» — компанія, яка вирішить усі ваші фінансові питання швидко та безпечно!