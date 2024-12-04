У середу, 4 грудня, графіки відключення світла для населення та бізнесу будуть застосовувати з 06:00 до 22:00. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
4 грудня 2024, 8:48
Графіки відключення світла сьогодні діятимуть довше
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Для побутових споживачів
Обмеження для побутових споживачів будуть такими:
- 06:00 — 07:00 — одна черга відключень;
- 07:00 — 20:00 — дві черги відключень;
- 20:00 — 22:00 — одна черга відключень.
Для промисловості та бізнесу
Обмеження для промисловості та бізнесу будуть діяти з 06:00 до 22:00.
Енергетики зазначили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.
«Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах», — заявили у компанії.
Графіки для Києва
Графіки для Київської області
Джерело: Мінфін
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