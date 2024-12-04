Графіки відключення світла сьогодні діятимуть довше

У середу, 4 грудня, графіки відключення світла для населення та бізнесу будуть застосовувати з 06:00 до 22:00. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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Для побутових споживачів

Обмеження для побутових споживачів будуть такими:

06:00 — 07:00 — одна черга відключень;

07:00 — 20:00 — дві черги відключень;

20:00 — 22:00 — одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу

Обмеження для промисловості та бізнесу будуть діяти з 06:00 до 22:00.

Енергетики зазначили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

«Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах», — заявили у компанії.

Графіки для Києва

Графіки для Київської області