Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 670 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 747 370 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
4 грудня 2024, 8:19
Втрати ворога за 3 грудня: 1 670 російських окупантів, 7 танків та 29 БПЛА
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Втрати ворога
- особового складу — близько 747370 (+1670) осіб,
- танків — 9493 (+7) од,
- бойових броньованих машин — 19450 (+31) од,
- артилерійських систем — 21002 (+26) од,
- РСЗВ — 1253 (+0) од,
- засоби ППО — 1020 (+1) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 19946 (+29),
- крилаті ракети — 2855 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 30746 (+80) од,
- спеціальна техніка — 3628 (+1).
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі