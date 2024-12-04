Як заощадити на страховці та не потрапити у халепу: новий випуск «Страхування по-людськи» (відео)

Новий випуск «Страхування по-людськи» вже на каналі. У ньому ведуча Таня Бєлова та Дмитро Соколов, керівник страхового бізнесу Finance.ua та Minfin.com.ua, розкладають по поличках усе, що потрібно знати про страхові агрегатори.

«У січні 2025 року буде такий невеличкий шок, тому що вартість автоцивілки має зрости на 40−50%. Люди почнуть шукати варіанти дешевше, але, на жаль, більш дешевих уже не буде!», — зазначає Дмитро.

Тож як агрегатори допомагають сьогодні заощадити, і чи дійсно можна купити страховку дешевше, ніж напряму у страхової компанії? У випуску ви дізнаєтесь:

За рахунок чого формується знижка через агрегатори?

Чи можна довіряти агрегаторам і як уникнути шахрайства?

Що зміниться на страховому ринку у 2025 році, і чи варто купувати поліс заздалегідь?