Новий випуск «Страхування по-людськи» вже на каналі. У ньому ведуча Таня Бєлова та Дмитро Соколов, керівник страхового бізнесу Finance.ua та Minfin.com.ua, розкладають по поличках усе, що потрібно знати про страхові агрегатори.
4 грудня 2024, 9:30
Як заощадити на страховці та не потрапити у халепу: новий випуск «Страхування по-людськи» (відео)
«У січні 2025 року буде такий невеличкий шок, тому що вартість автоцивілки має зрости на 40−50%. Люди почнуть шукати варіанти дешевше, але, на жаль, більш дешевих уже не буде!», — зазначає Дмитро.
Тож як агрегатори допомагають сьогодні заощадити, і чи дійсно можна купити страховку дешевше, ніж напряму у страхової компанії? У випуску ви дізнаєтесь:
За рахунок чого формується знижка через агрегатори?
Чи можна довіряти агрегаторам і як уникнути шахрайства?
Що зміниться на страховому ринку у 2025 році, і чи варто купувати поліс заздалегідь?
Джерело: Мінфін
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