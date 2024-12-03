Мінфін залучив понад 22 мільярди від продажу облігацій

Міністерство фінансів 3 грудня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 22,62 млрд грн, що на 3,47 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 19,15 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

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Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

5,24 млрд грн під 15,09% з погашенням 4 лютого 2026 року;

5,10 млрд грн під 16,17% з погашенням 14 квітня 2027 року;

5,06 млрд грн під 16,46% з погашенням 3 листопада 2027 року;

7,21 млрд грн під 15,22% з погашенням 10 травня 2028 року (минулого тижня ставка була 16,01%).

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.