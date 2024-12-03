До закриття міжбанку долар подешевшав на 2 копійки у купівлі та у продажу. Євро зросло на 7 копійок у купівлі та на 6 копійок у продажу.
3 грудня 2024, 17:38
Курс валют на вечір 3 грудня: долар на міжбанку подешевшав на 2 копійки, а євро трохи зросло
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Відкриття 3 грудня
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Закриття 3 грудня
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Зміни
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41,70/41,72
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41,68/41,70
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2/2
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43,78/43,80
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43,85/43,86
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7/6
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,45−41,95 грн. Євро купують за 43,60 грн, а продають за 44,30 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,80−41,85, євро — 44,10−44,25 грн.
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Джерело: Мінфін
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