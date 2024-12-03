Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль заявив, що у країні ввели воєнний стан. Він звинуватив опозицію в «антидержавній діяльності, що передбачає повстання». Про це пише низка корейських видань, зокрема й Korea Times.
3 грудня 2024, 16:40
Південна Корея оголосила воєнний стан: як реагують ринки
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Що відомо
За словами президента, це зробили, щоб не дати пропівнічнокорейським силам позбавити громадян Південної Кореї «їхньої свободи та щастя» та підтримувати конституційний порядок.
«Щоб захистити ліберальну Південну Корею від загроз, які представляють комуністичні сили Північної Кореї, і ліквідувати антидержавні елементи, я оголошую надзвичайний воєнний стан», — сказав очільник країни.
Рішення ухвалили після того, як опозиційна Демократична партія подала в парламентський бюджетний комітет скорочений проєкт бюджету та подала подання про імпічмент державному аудитору та головному прокурору.
Реакція ринків
- Біткоїн різко впав до $94 тиc. Втім, покупці одразу перехопили ініціативу й на момент написання новини актив відновлюється.
- Найбільші корейські криптобіржі Upbit та Bithumb зазнали збою через різке зростання трафіку.
- Золото навпаки різко зросло до $2655.
- S&P 500 трохи зріс при відкритті фондового ринку в США.
Джерело: Мінфін
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