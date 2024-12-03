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3 грудня 2024, 16:40

Південна Корея оголосила воєнний стан: як реагують ринки

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль заявив, що у країні ввели воєнний стан. Він звинуватив опозицію в «антидержавній діяльності, що передбачає повстання». Про це пише низка корейських видань, зокрема й Korea Times.

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль заявив, що у країні ввели воєнний стан.

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Що відомо

За словами президента, це зробили, щоб не дати пропівнічнокорейським силам позбавити громадян Південної Кореї «їхньої свободи та щастя» та підтримувати конституційний порядок.

«Щоб захистити ліберальну Південну Корею від загроз, які представляють комуністичні сили Північної Кореї, і ліквідувати антидержавні елементи, я оголошую надзвичайний воєнний стан», — сказав очільник країни.

Рішення ухвалили після того, як опозиційна Демократична партія подала в парламентський бюджетний комітет скорочений проєкт бюджету та подала подання про імпічмент державному аудитору та головному прокурору.

Реакція ринків

  • Біткоїн різко впав до $94 тиc. Втім, покупці одразу перехопили ініціативу й на момент написання новини актив відновлюється.
  • Найбільші корейські криптобіржі Upbit та Bithumb зазнали збою через різке зростання трафіку.
  • Золото навпаки різко зросло до $2655.
  • S&P 500 трохи зріс при відкритті фондового ринку в США.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Bogdan Suvorov
Bogdan Suvorov
3 грудня 2024, 18:14
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Думаю потратить тысячу Зеленского на военную облигацию чтобы создать в гугльплее приложение для контроля и учёта военных облигаций, но не с кем разрабатывать это приложение, а самому не интересно. Клод создал артифакт для меня, но создатель приложения в гугльплее «Свитло Суми» согласен работать только за чашку кавы со мной (((
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