Південна Корея оголосила воєнний стан: як реагують ринки

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль заявив, що у країні ввели воєнний стан. Він звинуватив опозицію в «антидержавній діяльності, що передбачає повстання». Про це пише низка корейських видань, зокрема й Korea Times .

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Що відомо

За словами президента, це зробили, щоб не дати пропівнічнокорейським силам позбавити громадян Південної Кореї «їхньої свободи та щастя» та підтримувати конституційний порядок.

«Щоб захистити ліберальну Південну Корею від загроз, які представляють комуністичні сили Північної Кореї, і ліквідувати антидержавні елементи, я оголошую надзвичайний воєнний стан», — сказав очільник країни.

Рішення ухвалили після того, як опозиційна Демократична партія подала в парламентський бюджетний комітет скорочений проєкт бюджету та подала подання про імпічмент державному аудитору та головному прокурору.

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