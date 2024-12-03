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3 грудня 2024, 17:09

В Україні дорожчають молочні продукти. Виробники назвали причину

Зростання закупівельних цін на молоко-сировину, виробничих витрат на молокопереробних підприємствах сприяє росту цін на молочні продукти на полицях супермаркетів та скорочення їх споживання на внутрішньому ринку. Про це повідомляє Асоціація виробників молока.

Зростання закупівельних цін на молоко-сировину, виробничих витрат на молокопереробних підприємствах сприяє росту цін на молочні продукти на полицях супермаркетів та скорочення їх споживання на внутрішньому ринку.
Фото: freepik.com

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Аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі зауважує, що протягом останніх трьох місяців в Україні росли ціни на молоко-сировину в умовах дефіциту молока-сировини на внутрішньому ринку, що вплинуло на подорожчання готової продукції, яка входить до споживчого кошику українців.

В структурі виробничих витрат молокопереробних підприємств молоко-сировина становить 60%. Додаткові витрати на логістику, зберігання молочної продукції також впливають на ціну в супермаркетах.

Зазначається, що в умовах інфляції відбувається зростання цін не тільки на молочний ряд, але й на інші харчові продукти. Через високі ціни українські споживачі з доходами нижче середнього почали відмовляти собі в молочних продуктах, а молокопереробні підприємства скорочують відвантаження готової продукції на внутрішній ринок.

Скорочення попиту на молочну продукцію в Україні може посприяти певній стабілізації цін на молоко-сировину в другій половині грудня. В подальшому це може вплинути на ціни на полицях торгівельних мереж в сторону певного зниження.

Молоко

Станом на 3 грудня молоко пастеризоване жирністю 2,5% коштує 55,04 грн за кг, що на 4,41 грн (+8%) більше порівняно з попереднім місяцем і на 12,17 грн (+22%) більше відносно минулорічного періоду.

Кефір

Кефір жирністю 2,5% в різній тарі в середньому коштує 64,81 грн за кг, що на 2,95 грн (+4,6%) більше ніж місяць тому і на 15,20 грн (+23%) дорожче ніж торік.

Сметана

Сметана жирністю 15% в різній тарі в середньому коштує 156,79 грн за кг, що на 10,15 грн (+6,5%) більше порівняно з попереднім місяцем. Відносно минулого року сметана подорожчала на 37,15 грн. (+24%).

Йогурти

Середня ціна на йогурт питний в пластикових пляшках, плівці чи в картонних коробках становила 101,86 грн за кг, що на 6,86 грн (+7%) більше ніж місяць тому і на 15,12 грн (+15%) більше ніж торік.

Йогурт в стаканах в середньому коштує 156,36 грн за кг, що на 7,12 грн (+4,6%) більше відносно кінця жовтня 2024 року і на 34,89 грн (+22%) більше відносно минулорічного періоду.

Сир кисломолочний

Середня ціна на сир кисломолочний жирністю 9% становила 257,10 грн. за кг, що на 5,64 грн більше (+2,2%) порівняно з попереднім місяцем і на 61,12 грн (+24%) більше відносно минулорічного періоду.

Вершкове масло

Вершкове масло жирністю 73% вітчизняного виробництва в середньому коштує 518,23 грн за кг, що на 21,08 грн (+4%) більше ніж минулого місяця і на 153,54 грн. (+30%) дорожче ніж торік.

Сири

Сир Український жирністю 50% в середньому коштує 513,52 грн за кг. Порівняно з попереднім місяцем товар подорожчав на 17,33 грн. (+3%) і зріс в ціні на 88,07 грн (+17%) відносно минулорічного періоду.

Сир Голландський жирністю 45% в середньому коштує 499,39 грн за кг. Порівняно з попереднім місяцем товар подорожчав на 7,30 грн (+1%), але відносно минулого року сир подорожчав на 77,73 грн (+16%).

Середня ціна на сир Маасдам жирністю 45% вітчизняного виробництва становила 564,12 грн за кг, що на 1,39 грн (-0,2%) менше ніж місяць тому. Сир коштує на 25,58 грн (+5%) більше ніж торік.

Імпортний Маасдам в середньому коштує 672,54 грн за кг в, що на 19% дорожче ніж вітчизняний сир.

Сир Гауда жирністю 45% від українських компаній в середньому коштує 523,34 грн за кг, що на 28,35 грн (+5%) більше порівняно до попереднього місяця, але на 97,83 грн (+19%) дорожче ніж торік.

Імпортний сир Гауда в середньому коштує в Україні 519,37 грн за кг, що на 1% дорожче продукції українських сироварів.

Моцарелла жирністю 45% українського виробництва в середньому коштує 526,78 грн за кг. Сир подорожчав на 25,82 грн (+5%) порівняно з попереднім місяцем. За останній рік Моцарелла подорожчала на 205,68 грн (+39%).

Імпортна Моцарелла в середньому коштує 610,50 грн за кг, що на 16% дорожче продукції вітчизняних сироварів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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KValera
KValera
3 грудня 2024, 18:25
#
Жидкость измеряют в килограммах?
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