В Україні дорожчають молочні продукти. Виробники назвали причину

Зростання закупівельних цін на молоко-сировину, виробничих витрат на молокопереробних підприємствах сприяє росту цін на молочні продукти на полицях супермаркетів та скорочення їх споживання на внутрішньому ринку. Про це повідомляє Асоціація виробників молока.

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Аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі зауважує, що протягом останніх трьох місяців в Україні росли ціни на молоко-сировину в умовах дефіциту молока-сировини на внутрішньому ринку, що вплинуло на подорожчання готової продукції, яка входить до споживчого кошику українців.

В структурі виробничих витрат молокопереробних підприємств молоко-сировина становить 60%. Додаткові витрати на логістику, зберігання молочної продукції також впливають на ціну в супермаркетах.

Зазначається, що в умовах інфляції відбувається зростання цін не тільки на молочний ряд, але й на інші харчові продукти. Через високі ціни українські споживачі з доходами нижче середнього почали відмовляти собі в молочних продуктах, а молокопереробні підприємства скорочують відвантаження готової продукції на внутрішній ринок.

Скорочення попиту на молочну продукцію в Україні може посприяти певній стабілізації цін на молоко-сировину в другій половині грудня. В подальшому це може вплинути на ціни на полицях торгівельних мереж в сторону певного зниження.

Молоко

Станом на 3 грудня молоко пастеризоване жирністю 2,5% коштує 55,04 грн за кг, що на 4,41 грн (+8%) більше порівняно з попереднім місяцем і на 12,17 грн (+22%) більше відносно минулорічного періоду.

Кефір

Кефір жирністю 2,5% в різній тарі в середньому коштує 64,81 грн за кг, що на 2,95 грн (+4,6%) більше ніж місяць тому і на 15,20 грн (+23%) дорожче ніж торік.

Сметана

Сметана жирністю 15% в різній тарі в середньому коштує 156,79 грн за кг, що на 10,15 грн (+6,5%) більше порівняно з попереднім місяцем. Відносно минулого року сметана подорожчала на 37,15 грн. (+24%).

Йогурти

Середня ціна на йогурт питний в пластикових пляшках, плівці чи в картонних коробках становила 101,86 грн за кг, що на 6,86 грн (+7%) більше ніж місяць тому і на 15,12 грн (+15%) більше ніж торік.

Йогурт в стаканах в середньому коштує 156,36 грн за кг, що на 7,12 грн (+4,6%) більше відносно кінця жовтня 2024 року і на 34,89 грн (+22%) більше відносно минулорічного періоду.

Сир кисломолочний

Середня ціна на сир кисломолочний жирністю 9% становила 257,10 грн. за кг, що на 5,64 грн більше (+2,2%) порівняно з попереднім місяцем і на 61,12 грн (+24%) більше відносно минулорічного періоду.

Вершкове масло

Вершкове масло жирністю 73% вітчизняного виробництва в середньому коштує 518,23 грн за кг, що на 21,08 грн (+4%) більше ніж минулого місяця і на 153,54 грн. (+30%) дорожче ніж торік.

Сири

Сир Український жирністю 50% в середньому коштує 513,52 грн за кг. Порівняно з попереднім місяцем товар подорожчав на 17,33 грн. (+3%) і зріс в ціні на 88,07 грн (+17%) відносно минулорічного періоду.

Сир Голландський жирністю 45% в середньому коштує 499,39 грн за кг. Порівняно з попереднім місяцем товар подорожчав на 7,30 грн (+1%), але відносно минулого року сир подорожчав на 77,73 грн (+16%).

Середня ціна на сир Маасдам жирністю 45% вітчизняного виробництва становила 564,12 грн за кг, що на 1,39 грн (-0,2%) менше ніж місяць тому. Сир коштує на 25,58 грн (+5%) більше ніж торік.

Імпортний Маасдам в середньому коштує 672,54 грн за кг в, що на 19% дорожче ніж вітчизняний сир.

Сир Гауда жирністю 45% від українських компаній в середньому коштує 523,34 грн за кг, що на 28,35 грн (+5%) більше порівняно до попереднього місяця, але на 97,83 грн (+19%) дорожче ніж торік.

Імпортний сир Гауда в середньому коштує в Україні 519,37 грн за кг, що на 1% дорожче продукції українських сироварів.

Моцарелла жирністю 45% українського виробництва в середньому коштує 526,78 грн за кг. Сир подорожчав на 25,82 грн (+5%) порівняно з попереднім місяцем. За останній рік Моцарелла подорожчала на 205,68 грн (+39%).

Імпортна Моцарелла в середньому коштує 610,50 грн за кг, що на 16% дорожче продукції вітчизняних сироварів.