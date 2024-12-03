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3 грудня 2024, 16:07

Інтеграція àбанку та Payoneer: максимум вигоди для фрилансерів

Сьогодні все більше українців працюють з міжнародними клієнтами: дизайнери, IT-спеціалісти, маркетологи та фрилансери різних напрямків. У таких умовах зручність і вигідність фінансових інструментів стають критично важливими. àбанк враховує ці потреби і пропонує технологічні рішення, які допомагають керувати фінансами легко та ефективно.

Одним із таких рішень стала інтеграція з Payoneer — провідною міжнародною платіжною системою, яка вже понад 13 років допомагає здійснювати безпечні та швидкі міжнародні перекази.

У чому перевага?

До 31 грудня клієнти àбанку можуть знімати готівку з картки без комісії, якщо кошти були зараховані через застосунок àbank24 з рахунку Payoneer. Це дозволяє фрилансерам заощаджувати на фінансових операціях.

«Ця пропозиція однозначно вигідна для тих, хто працює з міжнародними клієнтами та шукає максимально зручний і прозорий спосіб отримання оплати. Payoneer у поєднанні з àбанком — це швидко, безпечно, а завдяки відсутності комісії — без зайвих витрат», — зазначив Олександр Плутов, керівник департаменту міжнародних переказів àбанку.

Що ви отримуєте з інтеграцією àбанку та Payoneer?

  • Жодної комісії до кінця року. Зекономте на переказах і знятті коштів.
  • Зручність використання. Усі операції — в кілька кліків через мобільний застосунок àbank24.
  • Швидкість і надійність. Кошти доступні в будь-якій точці світу.

За словами Олександра Плутова, за час дії цієї пропозиції клієнти вже заощадили сотні тисяч гривень на комісіях.

Як скористатися послугою?

Вся інформація, відповіді на поширені питання та інструкції з використання Payoneer доступні на офіційному сайті àбанку.

Не втратьте можливість скористатися вигідними умовами — акція триває лише до 31 грудня!

Про àбанк

àбанк представлений на ринку банківських послуг понад 30 років. Послугами банку користується понад 3,4 млн клієнтів, і щомісяця ця цифра невпинно росте завдяки сучасним підходам. Основна місія банку — нагадувати про те, що кожна людина важлива, відмінно задовольняючи потреби своїх клієнтів. Основна мета — надання технологічного сервісу в режимі online за допомогою інтуїтивного мобільного застосунку àbаnk24. Банк широко представлений у всіх регіонах України, співробітники наших відділень готові надати високий рівень обслуговування кожному клієнту. Слідкуйте за офіційними сторінками àбанку в соціальних мережахTelegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.

Джерело: Мінфін
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