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3 грудня 2024, 16:14

Україна вже виконала 199 з 531 зобовʼязань програм співпраці з міжнародними партнерами

Міністерство фінансів оновило Матрицю реформ станом на 1 листопада 2024 року — аналітичний інструмент із умовами та рекомендаціями міжнародних партнерів України. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Міністерство фінансів оновило Матрицю реформ станом на 1 листопада 2024 року — аналітичний інструмент із умовами та рекомендаціями міжнародних партнерів України.
Фото: Мінфін

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Оновлена Матриця реформ включає 325 умов та рекомендацій, яким відповідає 531 індикатор до виконання на найближчі 10 років. Усі заходи представлені в таких офіційних документах як:

  • Звіт Єврокомісії щодо України в межах пакету розширення ЄС;
  • Програма МВФ Extended Fund Facility;
  • План України для фінансового інструменту ЄС Ukraine Facility;
  • Умови кредитного інструменту Світового Банку Development Policy Loan.

Збільшення кількості умов в оновленій Матриці реформ зумовлене переглядом програм співпраці з міжнародними партнерами.

Серед пріоритетних напрямів: правосуддя, фундаментальні права та безпека, енергетика, фінансові сервіси, фінансові та бюджетні положення.

Окрім того, впровадження заходів з Матриці реформ передбачає залучення фінансової підтримки для забезпечення пріоритетних бюджетних потреб.

Виконання умов та рекомендацій

У частині виконання умов та рекомендацій, Матриця реформ відстежує результати з початку 2024 року. За три квартали Україна вже виконала 199 індикаторів, а 91 індикатор було виконано саме за третій квартал цього року. Міністерство фінансів відповідальне за 55 індикаторів, із яких вже виконано 32.

«Умови програм фінансової підтримки за результатами моніторингу перших трьох кварталів 2024 року виконані повністю та відповідно до узгоджених з міжнародними партнерами строків. Це дозволило своєчасно залучити пряму бюджетну підтримку», — йдеться у повідомленні Мінфіну.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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