Долар демонструє сильне зростання

Долар помітно зміцнився у понеділок на тлі політичної нестабільності у Франції, що послабило євро , тоді як ризики тарифів та слабкість економіки Китаю підштовхнули юань до річного мінімуму. Про це пише Reuters.

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Сильний долар, слабке євро

На початку тижня американська валюта показала найпотужніший внутрішньоденний підйом з дня перемоги Трампа на президентських виборах. У вівторок індекс USD зберігає бичачий ухил, торгуючись із підвищенням у межах 0,15%. На 09:31 DXY розташувався в районі 106,56, відзначивши напередодні локальний максимум 106,73.

Євро, який був найслабшою валютою серед G10 у листопаді, розпочав цей місяць із нічного падіння на 0,7% і торгувався по $1,0487 на момент написання матеріалу. Французький уряд зіткнувся з можливістю розвалу через бюджетний колапс, що закономірно знижує привабливість єдиної валюти.

Причини

Солідні дані щодо промислового сектору США та різке падіння дохідності китайських облігацій до рекордних мінімумів підштовхнули юань нижче рівня підтримки 7,26 за долар, до 4-місячного мінімуму, що тільки посилило висхідний імпульс USD.

Єна, єдина валюта G10, яка зміцнилася проти долара минулого місяця, досягла найвищого рівня з кінця жовтня у понеділок — 149,06 за долар. Сьогодні USDJPY перейшла до зростання, перевищивши позначку 150,00. Ринкові очікування припускають майже 60% ймовірність підвищення ставки на 25 базисних пунктів Банком Японії пізніше в грудні.

Ринки чекають на дані по зайнятості в США в п'ятницю, гадаючи, чи знизить ФРС ставки цього місяця — на даний момент ймовірність оцінюється як 50 на 50.