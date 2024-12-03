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3 грудня 2024, 14:13

Суд визнав банкрутом найстаріший велосипедний завод України

Господарський суд Харківської області визнав банкрутом та відкрив ліквідаційну процедуру ПрАТ «Харківський велосипедний завод». Відповідне рішення від 25 листопада є у судовому реєстрі, повідомляє Liga.net.

Господарський суд Харківської області визнав банкрутом та відкрив ліквідаційну процедуру ПрАТ «Харківський велосипедний завод».

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Підставою для банкрутства стала заява фізичної особи-підприємиці Олени Хоменко, якій підприємство заборгувало майже 800 тис. грн. Загальна сума боргу заводу перед усіма кредиторами становить 41,8 млн грн.

У процесі процедури розпорядження майном було встановлено, що юридична особа не має жодних активів. Суд також зазначає відсутність дебіторської заборгованості у компанії, яка могла б становити активи підприємства, що унеможливлює задоволення вимог кредиторів.

Через це, суд вирішив припинити процедуру розпорядження майном і відправити ПрАТ «Харківський велосипедний завод» на ліквідацію.

Харківський велосипедний завод

Харківський велосипедний завод — підприємство зі сторічною історією. Його створили у листопаді 1923 року на базі евакуйованої з Риги під час Першої світової війни й націоналізованої велосипедної фабрики Лейтнера.

У 1926 році підприємство почало виробляти модель велосипеда «Україна». Інші відомі моделі - «Турист», «Супутник», «Прогрес», «Спорт».

Нинішня компанія ХВЗ була заснована у 1993 році шляхом реорганізації орендного підприємства «Харківський велосипедний завод iм. Г. I. Петровського».

Останнім часом виробництво велосипедів відбувалося за давальницькою схемою, надавачем давальницької сировини була приватна промислово-торгівельна фірма «ЮСI». Вона також виробляє засоби гігієни, косметики й побутової хімії. Обидві компанії мають одного бенефіціара — це Василь Савич.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
3 грудня 2024, 14:36
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