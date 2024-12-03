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3 грудня 2024, 13:34

Картковий ринок: частка безготівкових операцій продовжує зростати

Безготівкові розрахунки з платіжними картками, як і раніше, залишаються найпопулярнішими серед українців. Про це свідчить статистика використання платіжних карток, емітованих банками України, за дев’ять місяців 2024 року, повідомляє пресслужба НБУ.

Безготівкові розрахунки з платіжними картками, як і раніше, залишаються найпопулярнішими серед українців.
Фото: freepik.com

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Так, кількість операцій (безготівкових та з отримання готівки) в Україні та за її межами з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, за дев’ять місяців 2024 року становила 4 587 млн, а їхня сума — 4,79 трлн грн.

З них безготівковими були 3 000,6 млн операцій на загальну суму 3,1 трлн грн.

Понад 94% операцій із платіжними картками — безготівкові

Частка безготівкових операцій за дев'ять місяців 2024 року за сумою перебувала на рівні 64,8% від загальної суми операцій із платіжними картками, за кількістю — досягла 94,5% (за дев’ять місяців 2023 року — 65,4% та 93,5% відповідно).

Аналіз розподілу безготівкових операцій за їхніми видами свідчить, що за дев’ять місяців цього року найбільше операцій із використанням карток за кількістю та за сумою припадало на розрахунки в торговельній та сервісній мережах (73,6% та 46,2% відповідно). Тобто було здійснено 4 443,8 млн операції на суму 1,43 трлн грн.

Перекази з картки на картку за дев’ять місяців 2024 року становили третину за сумою (31,8%) та майже десятину за кількістю (8,3%). Оплата товарів і послуг в інтернеті — 14,4% за сумою та 13,4% за кількістю.

У звітному періоді середня сума однієї операції становила:

  • в торговельній та сервісній мережах — 322 грн (за дев’ять місяців 2023 року — 319 грн),
  • з переказу з картки на картку — 1 976 грн (1 986 грн),
  • з оплати товарів та послуг у мережі Інтернет — 553 грн (479 грн).

Збільшується кількість карток та платіжна інфраструктура

Кількість активних pos-терміналів у торговельній та сервісній мережах у вересні порівняно з січнем зросла на 8,6% (до 487,4 тис. шт.), а кількість пунктів продажу та надання послуг, які приймають платіжні картки, — на 10,9% (до 512,1 тис. шт.).

Банкоматна мережа зменшилась майже на 1% та налічувала 15,8 тис. банкоматів.

За дев’ять місяців 2024 року загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні досягла 122,1 млн шт. Це на 6% більше порівняно з січнем цього року.

Такими ж темпами збільшувалася і кількість платіжних карток, з якими щомісяця здійснювалися видаткові операції. Так, кількість активних карток зросла на 5% — із 51,6 млн шт. у січні до 54,1 млн шт. у вересні.

Українці віддають перевагу безконтактним платежам

Зростає також і загальна кількість безконтактних платіжних карток. Їх кількість, за підсумками вересня цього року, збільшилася на 9% порівняно з січнем. Загалом більше половини (61,4%) активних платіжних карток у вересні — це безконтактні картки.

Також популярними серед українців є токенізовані платіжні картки, кількість яких з початку року зросла на 19% (до 14,9 млн шт.). Серед усіх активних карток їх частка становить майже 28% (у січні 2024 року — 24%). Тобто токенізованою є приблизно кожна четверта активна платіжна картка.

Як наслідок, частка безконтактних операцій (з безконтактною карткою або за допомогою смартфонів та інших гаджетів) продовжує зростати.

За дев’ять місяців 2024 року вона досягла 94,2% за сумою та 95,3% за кількістю (за дев’ять місяців минулого року частка таких операцій становила 89,4% та 90,6% відповідно).

Безконтактними були 4 234,3 млн операцій на суму 1,35 трлн грн (за дев’ять місяців 2023 року — 3 281,4 млн операцій на суму 1,03 трлн грн).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
eljaaff
eljaaff
3 грудня 2024, 13:41
#
Вот за это и боролась дЭржава… теперь всё и вся будут, как на ладони и контролить ну, а потом и  *** будет оооочень удобно. Прогресс. Все видно сколько получил сколько потратил теперь деклараация о доходах мягко превратится из «не обязательной» а «по желанию» — в инструмент кары и станет «строго обязательна» — Эвропа стала еще ближе…
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