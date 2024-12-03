Рекордний приплив в ETH-фонди, Binance проведе аірдроп MONKY серед власників FLOKI та APE: що нового

Приплив в Ethereum-фонди з початку року досяг рекордних $2,2 мільярда

З 24 до 30 листопада в криптовалютні інвестфонди надійшло $270 млн. Позитивна динаміка продовжилася восьмий тиждень поспіль, але значно ослабла порівняно з попереднім звітним періодом. Про це свідчать дані CoinShares.

Приплив з початку року склав рекордні $37,3 млрд.

За останній тиждень з інструментів на базі першої криптовалюти інвестори вивели $457 млн, перервавши серію притоків.

Фонди на основі Ethereum, навпаки, пережили «різкий розворот» з припливом $634 млн. З початку року показник склав максимальні $2,2 млрд.

У XRP-фонди клієнти теж спрямували рекордні $95 млн, що аналітики CoinShares пов’язують з ажіотажем навколо потенційного запуску ETF на базі активів у США.

Влада США відправила пов’язані з Silk Road 10 000 BTC на Coinbase

Контрольований урядом США гаманець переказав пов’язані з Silk Road 10 000 BTC (приблизно $963 млн) на Coinbase Prime. На це звернули увагу в Arkham Intelligence.

До цього в рух прийшли 19 800 BTC ($1,92 млрд) із конфіскованих у даркнет-маркетплейса.

Це частина монет Silk Road, які почали переміщати в липні. Тоді 29 800 BTC розділили на дві адреси. У серпні 10 000 BTC вирушили на Coinbase.

Суму в 19 800 BTC тепер також розбили на два гаманці. З одного біткоїни перевели на американську біржу, другий продовжує зберігати 9800 BTC на $949,23 млн.

Згідно з даними Arkham, сумарно уряд США контролює 96 097 BTC, 3657 ETH та інші цифрові активи загальною вартістю $19,6 млрд.

WisdomTree подала заявку на спотовий XRP-ETF

Компанія WisdomTree подала заявку за формою S-1 до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) на реєстрацію спотового XRP-ETF. Це четвертий контрагент, який планує запустити цей продукт на фондовому ринку.

Незадовго до цього WisdomTree зареєструвала трастову організацію в штаті Делавер. Це звичайна практика під час запуску компанією біржового фонду. Так само вчинила фірма Bitwise перед подачею заявки в SEC.

На те, що ETF спотовий, вказує приписка в паперах про те, що траст триматиме безпосередньо криптоактиви на балансі, а не похідні від нього продукти.

Також, згідно з документами, випуск і погашення акцій здійснюватиметься у фіаті. Роль адміністратора, згідно з паперами, ляже на банк Bank of New York Mellon. Хто виступить кастодіаном, у заявці не уточнюється.

WisdomTree — це четвертий контрагент, який подав заявку на реєстрацію спотового біржового фонду на базі XRP. Серед інших — Canary Capital, Bitwise і 21Shares.

Binance проведе аірдроп MONKY серед власників FLOKI та APE

Криптовалютна біржа Binance підтримає роздачу мем-коїну Wise Monkey (MONKY) для власників FLOKI (FLOKI) і ApeCoin (APE).

Аірдроп проведуть із розрахунку 0,35 MONKY за кожен 1 FLOKI та 804 828 MONKY на унікальний акаунт із балансом не менше 1 APE.

Дата снапшоту:

29 листопада 02:00 за київським часом для власників APE;

15 грудня 02:00 за київським часом для власників FLOKI.

Для цілей роздачі не враховуються токени, які очікують на поповнення або зняття на момент створення знімка, а також запозичені з маржинальних або криптопозик.

Знімки охоплюють активи та зобов’язання FLOKI та APE в спотових і маржинальних гаманцях, гаманцях фінансування, Simple Earn і кредитних рахунках.

«Користувачам із чистими зобов’язаннями FLOKI або APE за маржею або будь-якими позиками повинні будуть повернути еквівалентну суму MONKY», — зазначили представники платформи.

Підтримка аірдропу не гарантує подальший лістинг MONKY на Binance.