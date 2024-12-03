Пологи й марафон медитацій: у monobank розповіли, що люди купували у «Чорну п'ятницю» в розстрочку

Близько 69 тис покупок частинами було оформлено в monobank у межах «Чорної п'ятниці» у 2024 році, порівняно з 60 тис. покупок у 2023 році, повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський .

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«Середній чек — 14,3 тис. грн… З цікавого — цьогоріч частинами купили пологи, марафон медитацій і шприц для маринаду», — написав він у телеграмі.

За його словами, лідерами за кількістю продажу стали Rozetka, Comfy, Allo, Foxtrot, на п'ятому місці — market by mono.

Найбільший чек, з оплатою частинами — у мережі «Епіцентр», 247 тис.997 грн. Далі йдуть Foxtrot (245 тис 726 грн), Deka (236 тис 544 грн), Агромат (189 тис 11 грн), КТС (179 тис 999 грн).

Найчастіше купували смартфони (5038), зарядні станції (1800), ноутбуки (1152), телевізори (1127), одяг і взуття (984).

Серед послуг — куплено 478 страхових полісів, оплачено 14 пологів і два марафони медитацій.

Щодо mono market, то було здійснено 4925 покупок частинами, найбільша кількість платежів — 24, найдорожча покупка — EcoFlow Delta Pro 3 за 143 тис 999 грн.