Курс валют на 3 грудня: євро подешевшало в обмінниках на п'ять копійок

У вівторок на готівковому ринку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро також не змінилося у купівлі та у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці та у продажу не змінився. Євро подешевшало на 5 копійок у купівлі та у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,45−41,90 грн. Євро купують за 43,60 грн, а продають за 44,30 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,80−41,85, євро — 44,05−44,25 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,70−41,72 грн/$. Торги з євро проходять на рівні 43,78−43,80 грн/євро.

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