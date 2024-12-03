У вівторок на готівковому ринку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро також не змінилося у купівлі та у продажу.
3 грудня 2024, 10:32
Курс валют на 3 грудня: євро подешевшало в обмінниках на п'ять копійок
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках у покупці та у продажу не змінився. Євро подешевшало на 5 копійок у купівлі та у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,45−41,90 грн. Євро купують за 43,60 грн, а продають за 44,30 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,80−41,85, євро — 44,05−44,25 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,70−41,72 грн/$. Торги з євро проходять на рівні 43,78−43,80 грн/євро.
Приєднуйтесь до multi валюти. Мобільний застосунок, що допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 27 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі