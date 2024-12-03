Індійська JSW планує запуск власного бренду електромобілів

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Що відомо

У березні цього року JSW оголосила про створення спільного підприємства вартістю $1,5 млрд із китайською SAIC Motor. Угода сторін передбачає, що JSW випускатиме і продаватиме електромобілі китайського бренду MG в країні з найбільшим населенням і третім за розміром автомобільним ринком у світі.

Джиндал сказав FT, що завод JSW в Аурангабаді (штат Махараштра) вироблятиме автомобілі під власним брендом.

Він сказав, що JSW не прагне перетворюватися на «форпост китайської компанії, який продає її продукцію в Індії».

«Ми хочемо виробляти продукцію в Індії, створювати додаткову вартість в Індії та продавати в Індії», — пояснив Джиндал.

Щорічно в Індії продається лише близько 100 тисяч електромобілів, що становить близько 2% легкового ринку, за даними S&P Global Mobility.

Проте в останні роки повнорозмірні електромобілі набувають все більшої популярності серед відносно заможних індійців.